رئيس الأركان المصري يلتقي قائد الجيش الليبي لاستعراض نتائج حل الأزمة الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، أمس الأحد، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً .

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة الليبية، ونتائج مباحثات فرنسا مؤخراً لحل الأزمة والخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تم استعراض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه .