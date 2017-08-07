إنهاء قضية بين زوجين بعد 4 ساعات فقط من رفع الدعوى بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

إنهاء قضية بين زوجين بعد 4 ساعات فقط من رفع الدعوى بجازان
أكدت مصادر أن محكمة بني مالك التابعة لمحافظة الداير بمنطقة جازان، أنهت قضية خلاف بين زوجين بشأن النفقة وبقية المهر والمنزل المستقل خلال 4 ساعات فقط من رفع الدعوى.
وأوضحت المصادر، أن الزوجة تقدمت بدعوى لطلب النفقة وبقية المهر وتوفير سكن مستقل، وفي غضون ساعات صدر حكم يصدق على مطالبها من الزوج، وتنفيذه بصفة قطعية وفقا لقانون المرافعات الشرعية، مضيفة أن المحكمة تواصلت مع الزوج عبر الجهات المختصة، فحضر ووقع لدى قاضي التنفيذ إقراراً على نفسه بتنفيذ الحكم، وفقا لصحيفة الوطن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10145 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن عندها واسطه ولا يمكن فيه نظام جديد يعجل ب انهاء القضايا وهذا مانتمناه
سلطان[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
دام الزوجة تشتكي زوجها بالمحكمة كيف ترجع مع زوجها المنزل ..
الناس اللي يقفوا امام القاضي اسمهم ( خصوم ) .. فكيف يكون خصمي زوجتي .. ؟؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12049 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه الحكم في القضيه بهذه السرعه
يمكن القاضي فاضي ما عنده معاملات اخرى
همس ~[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا هو الصح ~
القضايا الواضح حكمها بشرع الله ~
المفروض يبت فيها فورا ~