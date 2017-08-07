إنهاء قضية بين زوجين بعد 4 ساعات فقط من رفع الدعوى بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكدت مصادر أن محكمة بني مالك التابعة لمحافظة الداير بمنطقة جازان، أنهت قضية خلاف بين زوجين بشأن النفقة وبقية المهر والمنزل المستقل خلال 4 ساعات فقط من رفع الدعوى.

وأوضحت المصادر، أن الزوجة تقدمت بدعوى لطلب النفقة وبقية المهر وتوفير سكن مستقل، وفي غضون ساعات صدر حكم يصدق على مطالبها من الزوج، وتنفيذه بصفة قطعية وفقا لقانون المرافعات الشرعية، مضيفة أن المحكمة تواصلت مع الزوج عبر الجهات المختصة، فحضر ووقع لدى قاضي التنفيذ إقراراً على نفسه بتنفيذ الحكم، وفقا لصحيفة الوطن.