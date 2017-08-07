سفارة المملكة ترسل تحذيرا للمواطنين الراغبين في السفر إلى كوريا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت سفارة المملكة لدى كوريا الجنوبية، أن السلطات الكورية تخضع القادمين إليها من الشرق الأوسط لفحص درجة الحرارة.

وأكدت السفارة، أن المسافر الذي تبلغ درجة حرارته 37.5 درجة مئوية فأكثر، السلطات الكورية تضعه في الحجر الصحي لفترة تصل إلى 14 يوماً، حتى يتم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

ونبهت السفارة، الراغبين في السفر إلى كوريا لضرورة التأكد من درجة حرارتهم قبل السفر تفاديا للحجر الصحي، مطالبة السائحين بالحصول على تأمين طبي للحالات الطارئة؛ بسبب ارتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الكورية، وفقا لصحيفة الحياة.