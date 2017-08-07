حقيقة تحديد مبلغ 350 ريالا فأكثر لاستخدام الفيزا في المحال التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف أمين لجنة الإعلام في البنوك طلعت حافظ، عن الأنباء المتداولة لتحديد سعر 350 ريالاً فما فوق للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية في المحال التجارية، مؤكدا أن البنوك لم تحدد سعر الدفع عن طريق البطاقات.

وأوضح حافظ، تعليقا على اشتراط بعض المحال على الزبائن استخدام بطاقات الفيزا لمشتريات لا تقل عن 350 ريالاً أو الدفع نقداً، أن البنوك ليس لديها أي سلطة على المحال؛ لإجبارها على قبول بطاقات الائتمان أو رفضها أو في التعامل بها.

وأكد أن تعامل المحال التجارية مع بطاقات الائتمان مسألة اختيارية، وعدم قبولها سيكون له انعكاسات سلبية على التاجر، كونها أصبحت عالمية الاعتماد، وبالتالي سيخسر مبيعاته إذا أصرّ على استخدام النقد فقط، موضحا أن البنوك تعتبر مسوقة فقط لخدمة بطاقات الائتمان، وأن التسوية والتحويل لحساب التاجر عند الشراء بها يتمّان بشكل سلس وسريع.