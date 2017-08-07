استئناف الرحلات الجوية في مطار إسلام آباد بعد إصلاح خلل الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

استأنفت السلطات الباكستانية، برنامج الرحلات الجوية عبر مطار إسلام آباد الدولي، أمس الأحد، بعد إصلاح الخلل الذي تعرض له نظام الانترنت في باكستان إثر عطل في أحد الكابلات البحرية .

وأوضح مسئولون في هيئة الطيران المدني الباكستانية في تصريحات صحفية أنه تم استئناف برنامج الرحلات الجوية بشكل طبيعي بعد عودة خدمة الانترنت إلى طبيعتها، موضحين أن تراجع خدمة الانترنت أدى إلى تأثر نظام جدولة الرحلات والتذاكر، مما أدى إلى إلغاء ثماني رحلات دولية وداخلية عبر مطار إسلام آباد .