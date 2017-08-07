قتلى في عواصف عاتية في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

قتل 3 أشخاص في حوادث سببتها عواصف عنيفة اجتاحت شمال إيطاليا وتزامنت مع نهاية موجة حر طويلة، حسب ما أعلنت الشرطة.

ولقي رجل بلجيكي مصرعه بعدما سقطت شجرة فوق خيمته في معسكر صيفي في وادي ترامونتينا في منطقة فريولي في شمال شرق البلاد.

واقتلعت الرياح شجرة أخرى من جذورها لتسقط فوق تجمع احتفالي في مارزيا في دولوميتس في شمال البلاد وتتسبب بمقتل رجل ثان.

وأصاب البرق متسلق جبال في حين كان يشق طريقه لأعلى جبل في منطقة مارمولادا في الشمالي الشرقي ايضا.

وتأتي هذه الحوادث في أعقاب عاصفة سببت انزلاقا طينيا السبت قُتلت فيها امرأة في ضواحي منتجع التزلج كورتينا دي امبيزو.

والخميس، قُتل مُسنّان في وسط إيطاليا وجنوبها بعد أن حاصرتهما النيران التي سببتها موجة الحر بعد أشهر من الجفاف.

وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مختلف أنحاء إيطاليا تقريبا لنحو أسبوع.

وارتفاع درجات الحرارة في إيطاليا ليس غريبا، لكن مدة ومدى انتشار موجة الحر في البلاد يظل غير مألوف في البلد المتوسطي، بحسب الخبراء.