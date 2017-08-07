لافروف: نشعر باستعداد أمريكا لمواصلة الحوار - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يعتقد أن الأمريكيين مستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو بشأن قضايا مهمة على الرغم من توتر العلاقات الثنائية.

وقال لافروف، الذي التقى مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش مؤتمر دولي في مانيلا، إن تيلرسون سأله أولا بشأن رد روسيا على العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو.

وأضاف: “كان مهتما بشكل أساسي بتفاصيل هذه القرارات التي اتخذناها مكرهين ردا على قانون العقوبات على روسيا”.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ أن وقع دونالد ترامب على مضض على قانون العقوبات الذي قالت روسيا إنه يرقى لمرتبة حرب تجارية شاملة وينهي آمال تحسين العلاقات.

وقال لافروف “قدمنا تفسيرا” في إشارة لقرار روسيا الاستيلاء على مجمع تستأجره السفارة الأمريكية في موسكو وخفض الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا.

ووصف لافروف محادثاته مع تيلرسون بالتفصيلية وقال إنها غطت مجموعة واسعة من القضايا تشمل الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية وتنسيق الخطط بين روسيا والولايات المتحدة للتصدي للهجمات.

وقال لافروف ” شعرنا باستعداد زملائنا الأمريكان لمواصلة الحوار.. أعتقد أنه لا بديل عن ذلك”.