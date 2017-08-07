حاكم مينيسوتا الأمريكية: تفجير المسجد دنيء للغاية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أدان حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية مارك دايتون، تفجير مسجد في أحد ضواحي مينيابوليس، واصفا إياه بأنه ” دنيء للغاية “.

وزار دايتون ونائبته تينا سميث مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومينغتون، أمس الأحد، بعد يوم واحد من انفجار قنبلة تسببت في تحطيم النوافذ وإلحاق أضرار بالغة بمكتب في المسجد، دون إصابات.

وذكر تقرير صحيفة مينيابوليس ستار تريبيون أن دايتون وسميث انضما لمسؤولي وقادة المساجد لعقد اجتماع داخل المبنى.

ويكثف مكتب التحقيقات الفيدرالي جهوده للعثور على المشتبه بهم ومحاولة تحديد ما إذا كان الحادث جريمة كراهية.