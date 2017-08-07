السودان تحذر المدنيين من حيازة الأسلحة وتحثهم على تسليمها - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

حذرت السلطات السودانية، مساء أمس الأحد، المدنيين، الذين ” بحوزتهم أسلحة، وذخائر، أو مفرقعات، وسيارات غير مقننة “، وحثتهم على ” تسليمها لأقرب قوات تابعة للجيش أو للشرطة فورًا “.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المرخصة، برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية ” سونا “، بأن اجتماع اللجنة العليا حذر بأنه “لا يُسمح لأي شخص غير أفراد القوات النظامية بحمل، وحيازة، وتخزين أي أسلحة وذخائر”.

وأضاف: ” سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من توجد في حيازته أي أسلحة، أو ذخائر، أو يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها وسيعرض نفسه للعقوبات الصارمة، كما ستتم مصادرة أي سيارة غير مقننة “.