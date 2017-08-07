أمانة الحدود الشمالية تصادر كميات من التمور - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أمس الأحد، كمية من التمور تبين بعد فحصها في المختبر وجود أحد أنواع المبيدات تفوق الحد المسموح.

وقال المتحدث باسم الأمانة عبدالعزيز بن عبدي، إنه بعد إجراء فحوصات مختبرية من قبل مختبر صحة البيئة على التمور الواردة للسوق بمدينة عرعر تبين وجود أحد أنواع المبيدات تفوق الحد المسموح به، وتم مصادرة جميع الكميات.

وبين أن المختصين بالمختبر يتابعون جميع أنواع التمور الواردة للسوق ويتم وإجراء الفحوصات المختبرية حفاظاً على سلامة المواطنين.