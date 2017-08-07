قتيل و11 مصابا إثر اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قتل شخص وأصيب 11 آخرون، إثر اشتباكات مسلحة نتيجة خلاف فردي، وقعت أمس الأحد، في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور، جنوبي لبنان.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بالمخيم، يأن ” خلافًا وقع بين عائلتين على ملكية أرض، ما أدى اندلاع اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شخص يدعى عدنان حمدان، وإصابة 11 آخرين، نقلوا إلى المستشفى “.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات وقعت في وقت سابق، وتجددت اليوم، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية في المخيم تواصل جهودها لإعادة الهدوء منعًا لتجدد الخلاف “.