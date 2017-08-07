رئيس الوزراء اليمني يثني على التعاون العسكري المشترك مع التحالف العربي‏ - صحيفة صدى الالكترونية

رئيس الوزراء اليمني يثني على التعاون العسكري المشترك مع التحالف العربي
قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن التعاون المشترك بين قوات التحالف العربي والجيش الوطني في بلاده انعكست نتائجه في الانتصارات العسكرية الكبيرة التي تحققت مؤخرا في دك حصون العدو من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .
ودعا بن دغر خلال زيارة قام بها إلى مقر القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي في مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، إلى مزيد من التنسيق بين قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، للمضي نحو اكتساح كافة المواقع التي لازالت تخضع تحت سيطرة المليشيا المتمردة .
وحث المسؤول اليمني، على بذل المزيد من الجهود لتطهير المدن والقرى القريبة من مدينة المخا ومعسكر خالد بن الوليد والعمل بمنظومة عسكرية وخطط استراتيجية من شأنها إلحاق الهزائم والانكسارات للعدو في مختلف الجبهات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
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