رئيس الوزراء اليمني يثني على التعاون العسكري المشترك مع التحالف العربي‏ - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن التعاون المشترك بين قوات التحالف العربي ‏والجيش الوطني في بلاده انعكست نتائجه في الانتصارات العسكرية الكبيرة التي تحققت ‏مؤخرا في دك حصون العدو من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية . ‏

ودعا بن دغر خلال زيارة قام بها إلى مقر القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي في ‏مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، إلى مزيد من التنسيق بين قيادات الجيش ‏الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، للمضي نحو اكتساح كافة المواقع التي ‏لازالت تخضع تحت سيطرة المليشيا المتمردة . ‏

وحث المسؤول اليمني، على بذل المزيد من الجهود لتطهير المدن والقرى القريبة من مدينة ‏المخا ومعسكر خالد بن الوليد والعمل بمنظومة عسكرية وخطط استراتيجية من شأنها إلحاق ‏الهزائم والانكسارات للعدو في مختلف الجبهات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية . ‏