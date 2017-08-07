بالفيديو.. مصادرة عربة " الفود ترك " المخالفة في الخرج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية أحمد العمر، أن بلدية محافظة الخرج صادرت عربة ” الفود ترك “، التي تداول مقطع فيديو لها يفضح تدني مستوى النظافة فيها.

وأكد العمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” أخباركم ” على قناة ” المجد “، أن الأمانة طبقت أقصى عقوبة ممكنة على صاحب العربة، مضيفا أن الاشتراطات التي حددتها الوزارة لعربات ” الفود ترك ” تتمثل في أن يكون العامل شابا سعوديا، وعدم المبيت في العربات، وألا يكون مزعجاً للسكان، وألا تكون العربة أمام مخططات سكنية.

وأضاف أن الوزارة قررت تزويد العربات بـ ” جي بي إس “؛ كي تستطيع الأمانات مراقبة العربات، وتستطيع الوصول إليها في حال وقعت مخالفات.