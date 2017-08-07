التجارة: ضبطنا " العسل الملكي " المُسبب لتوقف نبضات القلب - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجاة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن فرق الوزارة ضبطت كميات كبيرة من العسل الملكي، الذي تم التحذير منه لتسببه في ارتفاع الضغط الشرياني للدم وتوقف نبضات القلب.

وأوضح الحسين، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أثناء مداهمة محلات العطارة ضبطنا العسل الملكي الذي حذرت منه هيئة الغذاء لتسببه بتوقف نبضات القلب وارتفاع الضغط الشرياني للدم “.

وأضاف: ” تم إغلاق المحل ومصادرة الكميات المضبوطة واستدعائهم لاستكمال إجراءات العقوبات النظامية “.