بالفيديو.. الزراعة تدشن 9 مبادرات لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة القطاعين.

وأوضح المشرف العام على إدارة خدمات المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح محمد الغامدي، أن ” المرحلة الأولى للمبادرة تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني التي تستمر إلى 2020، وتستهدف زيادة تغطية المياه للسكان من النسبة الحالية 87% إلى 92%. ”

وأشار الغامدي، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، إلى أن المرحلة الأولى تستهدف أيضا إيصال الخدمة إلى ما يقارب 500 ألف منزل وقرابة خمسة ملايين من السكان، موضحا أن المرحلة المقبلة ستغطي باقي الفجوة.

وأضاف الغامدي أن: ” مشاركة القطاع الخاص والمواطنين هامة واستراتيجية في نجاح المشاريع والوصول للأهداف المرجوة “.