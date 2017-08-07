بالفيديو.. تركي بن طلال يهدي بشته لمرابط بالحد الجنوبي بترت يده - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزيارة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، للمقدم ركن عبدالرحمن الشواف بأحد المستشفيات المتخصصة، عقب خضوعه لعملية جراحية وبتر يده اليسرى، إثر إصابته في الحد الجنوبي.

وأوضح الأمير تركي أن جرح المقدم الشواف بعد بتر يده اليسرى ليس إصابة، بل هو وسام للشرف والبطولة، مشيدا في الوقت ذاته ببسالة جنود الحد الجنوبي في الدفاع عن وطنهم ودينهم، ثم قام الأمير بخلع البشت الذي يرتديه وأهداه الشواف.

وقال الأمير تركي: ” أبيك تقبل مني هذا البشت، هذا بشتي وأبوي أعطاني إياه “، تعبيرا منه عن إعجابه بالتضحيات التي قدمها دفاعًا عن دينه ثم مليكه والوطن.

يذكر أن المقدم ركن الشواف كان قد تعرض لإصابة أثناء أدائه مهام واجبه في الحد الجنوبي، وهي الثانية له في الميدان منذ انطلاقة عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.