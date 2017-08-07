مدرب الفيصلي يعتذر عن تصرفات الجماهير عقب خسارة البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اعتذر المونتيجري نيبوشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، عن خروج الجماهير عن النص عقب خسارة نهائي البطولة العربية بنتيجة 3/2 أمام الترجي التونسي.

وقال نيبوشا عقب المباراة: ” أعتذر عما حدث من الجماهير لأنهم انفعلوا بسبب الخسارة ولم يسيطروا على أنفسهم ” .

وأضاف: ” هدف الترجي الثالث جاء وأحد لاعبينا مصاب على الأرض، لذلك اعترض اللاعبون والجماهير، وهو أمر غير رياضي أن يستمر اللعب وهناك لاعب مصاب على أرض الملعب ” .

وكان فريق الترجي التونسي، توج بلقب البطولة العربية، عقب فوزه على الفيصلي الأردني، بنتيجة 3/2، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، في المباراة النهائية بالبطولة التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وحصل الترجي التونسي على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، بينما يحصل الفيصلي الأردني على 600 ألف دولار باعتباره وصيفًا.