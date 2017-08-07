غضب أهالي الرنيفة لخلو المركز الصحي من سيارات الإسعاف - صحيفة صدى الالكترونية

يوسف حمد (صدى):

اشتكى عدد من أهالي قرية الرنيفة بمركز يلملم بمحافظة الليث من عدم توفر إسعاف لنقل المرضى بمركزصحي الرنيفة التابع للشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وقال المواطن سعيد الفهمي أحد أهالي القرية متحدثا باسمهم: مركز صحي الرنيفة الذي طالبنا بإنشائه أكثر من 40 عاما وبعد توفير هذا المركز لم تنته معاناتنا بعد ، مضيفا أنه لم يتم توفر إسعاف لنقل المصابين والمرضى.

وتابع في شكواه: ذهبت إلى مدير المراكز الصحية بمحافظة الليث للمطالبة بتوفير إسعاف لهذا المركز، وكان رده أن هناك عجزا بالوزارة.

واستنكر المواطن رد مدير المراكز الصحية، واصفا إياه بالرد غير المقبول، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقصر في أي شي يخدم الوطن والمواطن.

واختتم حديثه مناشدا عبر صدى وزير الصحة، توفيق الربيعة بالنظر في معاناتهم وحلها بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين.