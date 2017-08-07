ملك الأردن لـ " الفيصلي " بعد خسارة البطولة العربية: " يعطيكم العافية " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وجه الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة شكر إلى لاعبي فريق الفيصلي، عقب خسارتهم المباراة النهائية للبطولة العربية أمام الترجي التونسي.

وقال الملك عبد الله الثانى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلى منجزات أنديتنا الأردنية، يعطيكم العافية ” .

وكان فريق الترجي التونسي، توج بلقب البطولة العربية، عقب فوزه على الفيصلي الأردني، بنتيجة 3/2، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، في المباراة النهائية بالبطولة التي استضافتها جمهورية مصر العربية.