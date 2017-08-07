الملكة رانيا توجه رسالة للاعبي الفيصلي بعد خسارة البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وجهت الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة شكر إلى لاعبي فريق الفيصلي، عقب خسارتهم لقب البطولة العربية.

وقالت الملكة رانيا العبد الله، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” الفيصلي يعطيكم العافية، مبروك المركز الثاني في بطولة الأندية العربية ” .

وكان فريق الترجي التونسي، توج بلقب البطولة العربية، عقب فوزه على الفيصلي الأردني، بنتيجة 3/2، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، في المباراة النهائية بالبطولة التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وحصل الترجي التونسي على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، بينما يحصل الفيصلي الأردني على 600 ألف دولار باعتباره وصيفًا.