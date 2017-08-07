رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: البطولة العربية المقبلة في المغرب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

صرح الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، بأنه تقرر إقامة البطولة العربية للأندية في النسخة المقبلة في المغرب خلال العام المقبل.

وأوضح الأمير تركي – في تصريحات مساء اليوم الأحد – أن البطولة ستقام في شهر أغسطس في ذات التوقيت الذي أقيمت فيه النسخة الأولى في مصر، ولكنها ستنقل إلى المغرب.

وأشاد رئيس الإتحاد العربي بالبطولة الأولى والتنظيم الرائع الذي خرجت عليه، وتمنى أن تخرج بقية النسخ بشكل أفضل من أجل تطوير كرة القدم العربية في السنوات المقبلة.