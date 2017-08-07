⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. ترامب يشارك عروسين حفل زواجهما في نادي الجولف - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عروسين فرحتهما في حفل الاستقبال استعدادًا للزواج، والذي أقاماه في نادي الجولف.

وأظهر مقطع الفيديو ترامب أثناء تحركه بسيارة الجولف، عندما رأى الزوجين، فنادى ” أين العروس ” ، وشاركها وزوجها الضحكات، والتُقطت صورة له مع العروسين، وفيها ارتدى الزوج بدلة سوداء فيما ارتدت العروس فستانًا أحمر.