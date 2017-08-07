وزير الدفاع الفنزويلى يعترف باستهداف قاعدة عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

اعترف فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي، باستهداف قاعدة عسكرية بوسط فنزويلا .

ونقلت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن وزير الدفاع الفنزويلي – قوله ” إن منفذي الاعتداء على القاعدة العسكرية بمدينة فالنسيا هم مجموعة من المدنيين الذين ارتدوا ملابس عسكرية من بينهم ضابط سابق برتبة ليفتنانت ترك الخدمة العسكرية قبل 3 أعوام ” .

ورفض وزير الدفاع – مع ذلك – الكشف عن أسماء المشتركين في الهجوم على القاعدة العسكرية، مشيرا إلى عناصر يمينية متطرفة قامت بتجنيدهم بالتعاون مع حكومات أجنبية ” لم يكشف عنها ” .

وتابع ” أن أفراد المجموعة تمكنوا من سرقة كمية من الأسلحة وأن القوات الفنزويلية تمكنت من دحر الهجوم على القاعدة العسكرية في وقت قصير واعتقال 7 أشخاص على الأقل سوف يتم مثولهم -لاحقا- أمام محكمة عسكرية ” .