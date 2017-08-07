أمانة الحدود الشمالية تصادر كميات من تمور برحي القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية، عبدالعزيز بن عبدي العنزي، أنه بعد إجراء فحوصات مختبرية من قبل مختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية على تمور برحي القصيم الواردة للسوق بمدينة عرعر هذا اليوم تبين وجود أحد أنواع المبيدات تفوق الحد المسموح به.

وتم مصادرة جميع الكميات ويتابع المختصون بالمختبر جميع أنواع التمور الواردة للسوق وإجراء الفحوصات المختبرية حفاظًا على سلامة المواطنين.

