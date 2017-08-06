الترجي التونسي يتوج بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

توج فريق الترجي التونسي بلقب البطولة العربية، عقب فوزه على الفيصلي الأردني، بنتيجة 3/2، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، في المباراة النهائية بالبطولة التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وكان سعد بكير، نجح فى افتتاح التهديف لصالح الترجي في الدقيقة 47 من زمن المباراة عن طريق تسديدة صاروخية، وأضاف سعد بكير الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وقلص أكرم الزوي الفارق للفيصلي الأردني في الدقيقة 72 من زمن المباراة، ثم أدرك خليل عطية التعادل القاتل للفيصلي قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وتمكن شمس الدين الزوادي من تسجيل الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 101 وسط اعتراضات قوية من لاعبى الفيصلي على الحكم المصري إبراهيم نور الدين.