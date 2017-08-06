 وزير التعليم ينفي تقدمه بطلب إعفائه من منصبه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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وزير التعليم ينفي تقدمه بطلب إعفائه من منصبه

وزير التعليم ينفي تقدمه بطلب إعفائه من منصبه
عادل الحربي(صدى):

نفى وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، صحة ما تداول مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حول تعرُّضه لمشاكل صحية منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنه تقدَّم بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية.

وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى: ” غير صحيحة تلك الافتراءات جملة وتفصيلاً ” ، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10516 ] نشر منذ 35 دقيقة

تكفى لا تستقيل الين كل ورعن يدخل فصله ويلزم ماصته
وكل مدرس يرجع للطابور حقه ثم هاك الساع بكيفك

انشغلونا هالوراعين فالشوارع بالتفحيط والازعاج

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