وزير التعليم ينفي تقدمه بطلب إعفائه من منصبه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفى وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، صحة ما تداول مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حول تعرُّضه لمشاكل صحية منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنه تقدَّم بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية.

وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى: ” غير صحيحة تلك الافتراءات جملة وتفصيلاً ” ، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة.