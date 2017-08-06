وزير التعليم ينفي تقدمه بطلب إعفائه من منصبه - صحيفة صدى الالكترونية

وزير التعليم ينفي تقدمه بطلب إعفائه من منصبه
نفى وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، صحة ما تداول مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حول تعرُّضه لمشاكل صحية منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنه تقدَّم بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية.
وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى: ” غير صحيحة تلك الافتراءات جملة وتفصيلاً ” ، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة.
برق[ عدد التعليقات: 10516 ] نشر منذ 35 دقيقة
تكفى لا تستقيل الين كل ورعن يدخل فصله ويلزم ماصته
وكل مدرس يرجع للطابور حقه ثم هاك الساع بكيفك
انشغلونا هالوراعين فالشوارع بالتفحيط والازعاج