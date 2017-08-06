سياحة المدينة تجري جولات تفتيشية على مساكن الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شددت الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة، الرقابة لمتابعة مرافق الإيواء السياحي بالتزامن مع وصول ضيوف الرحمن.

ودعت الهيئة خلال جولاتها التفتيشية الرقابية المجدولة على مرافق الإيواء السياحي إلى مواكبة برامج توطين الوظائف في جميع مرافق الإيواء السياحي داخل المنطقة المركزية، مشددة على عدم توظيف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في تلك المواقع والمنشآت.

وذكر مدير عام الهيئة خالد الشهراني، أن سياحة المنطقة بدأت في تطبيق خطة الفرع الموسمية للتأكد من مدى جاهزية دور الإيواء السياحي لاستقبال ضيوف الرحمن طوال موسم الحج للعام الجاري.

وأكد الشهراني أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشآت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والتحقق من التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة.⁠⁠⁠⁠