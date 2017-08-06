وفد برلماني تونسي يزور السجناء بسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

التقى ممثلون عن الوفد البرلماني التونسي ، الذي يزور سوريا حاليا ، مجموعة من مواطنيهم المسجونين في السجون السورية بتهمة الإرهاب.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى للوفد البرلماني اليوم الأحد، إن نحو 44 تونسياً يتواجدون في السجون السورية منذ 6 سنوات كان قد ألقي القبض عليهم في مدينة اللاذقية عندما حاولوا التسلل إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة.

ودعا المسؤول السوري الجهات الأمنية في تونس إلى التنسيق مع سوريا في الملف الأمني ومشاركة الجهات الأمنية السورية في التحقيق مع هذه المجموعة ، ما سيساهم في الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بكيفية وصول هؤلاء إلى سوريا والجهات التي سهلت سفرهم ومولتهم.

من جهة أخرى ، تحدث الوفد البرلماني مع 4 تونسيين مسجونين في السجون السورية حول أسباب سفرهم إلى سوريا والجهات التي سهلت سفرهم وكيف مولوا رحلاتهم من تونس إلى تركيا ثم الى سوريا.

وشدد الوفد على ضرورة التعاون الأمني بين تونس وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ؛ خاصة أن تحدي الإرهاب مازال قائماً.