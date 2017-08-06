نادي الجوف يستعد للموسم المقبل بتجهيز الملاعب والتعاقد مع مدرب - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

ترأس الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح، رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، في حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمشرفين والإداريين؛ الاجتماع باللاعبين للاستعداد للموسم الرياضي المقبل.

بدأ ” المريح ” حديثه عن أهم متطلبات المرحلة المقبلة، ومالها وعليها، مطالبًا الجميع بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري، وحث اللاعبين على حضور الحصص التدريبية المقررة، والتي تؤدي إلى تطوير مستوى اللاعبين وقدراتهم البدنية والفنية.

وناقش ” المريح ” مع اللاعبين العقبات والصعوبات التي تواجههم، واستمع لطلبات اللاعبين واحتياجاتهم، واعدًا إياهم بتذليل العقبات والاستجابة لهذه الطلبات.

وأوضح ” المريح ” أن النادي يعكف على تجهيز عدد من الملاعب الخاصة بالألعاب الجماعية، والميدان للرماية، وصالة لألعاب القوى، وكرة الطاولة، مشيرًا إلى قرب تعاقد النادي مع مدرب للإشراف على الفريق في كرة السلة على الكراسي المتحركة.