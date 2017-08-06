323.7 مليار جنيه قيمة العجز بالموازنة المصرية خلال 11 شهرًا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بلغ عجز الموازنة العامة المصرية 323.7 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – مايو) 2016 / 2017، أي ما يعادل 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 311 مليار جنيه ما يعادل 11.5 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة32.1 % ليسجل 471 مليار جنيه مقابل 356.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي السابق له، إذ بلغت الإيرادات الضريبية نحو 358 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 113 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 20.2 % ليصل إلى 787.1 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقارنة بـ 654.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.