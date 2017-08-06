⁠⁠⁠⁠⁠الجيش السوري يدمر أوكارا تابعة لداعش - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

دمرت وحدات من الجيش السورى، مدعومة بسلاح الجو، تجمعات وأوكارا لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وخاضت وحدات الجيش، اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من التنظيم على المحور الجنوبى للمدينة، فى منطقتى المقابر والبانوراما ومحيط المطار وفى البغيلية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيى تنظيم ” داعش ” ، وتدمير أسلحة وعتاد كانت بحوزتهم.

ولفتت المصادر، إلى الانهيارات والإحباط الذى يسود صفوف تنظيم ” داعش ” ، حيث قتل أمس، عدد من إرهابييه، وأصيب آخرون جراء اشتباكات بينهم قرب قرية الشميطية بالريف الشمالى الغربى كما قتل إرهابى عند المدخل الشرقى لقرية التبنى على أيدى مجموعة من الأهالى، بحسب ” سانا ” .

كما شهدت صفوف التنظيم الإرهابى، فرار زعيمين فيه هما، أبو عثمان الميادينى، وأبو ليث الطواطحة، كما قتل الإرهابى العراقى أبو شادى الجيلانى، أحد أبرز متزعمى التنظيم فى مدينة البوكمال.