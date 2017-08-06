لبنان ترسل طائرة لمواصلة رحلة هبطت اضطراريًا في قبرص - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن المدير العام للطيران المدني اللبناني المهندس محمد شهاب الدين أنه تقرر إرسال طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط ” الميدل إيست ” ، مساء اليوم الأحد، لنقل ركاب طائرة (وينغز أوف ليبنانون) التي هبطت اضطراريا في مطار لارنكا بقبرص بينما كانت في رحلة من ميكونوس باليونان إلى بيروت.

وأوضح المدير العام للطيران المدني ـ فى تصريح اليوم ـ أنه بعد متابعته لقضية هبوط الطائرة إضطراريا في مطار لارنكا ، تبين أن قائد الطائرة اختار الهبوط في المطار القبرصي بعد ملاحظة شرخ في زجاج كابينة القيادة ، وذلك تجنبا لتفاقم الوضع.