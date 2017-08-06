مايك بنس: لا افكر في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نفى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأحد، ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية مؤخرا بأنه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي تجري عام 2020.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن بنس قوله ” إن ما نشرته صحفية نيويورك تايمز بهذا الصدد غير صحيح على الإطلاق ، فضلا عن أنه مخز وشائن ” .

وأضاف ” إن ما نشرته نيويورك تايمز يمثل آخر محاولة في إطار المساعي الرامية لبث بذور الإنقسام داخل الإدارة الأمريكية الحالية ” ، مؤكدا أن فريق الرئاسة الأمريكية بأسره يركز جهوده في الوقت الراهن على دفع برنامج الرئيس دونالد ترامب ، ويسعى لدعمه ترشحه لفترة رئاسية جديدة عام 2020 .

وفي السياق ذاته، قالت كليين كونواي كبيرة مستشاري البيت الأبيض، ” إن مايك بنس يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، ولكن من أجل إعادة انتخابه نائبا للرئيس وليس لشغل منصب الرئاسة ذاته ” .

وأضافت كونواي – في مقابلة حصرية أجرتها مع برنامج ” هذا الأسبوع ” الذي أذيع على شبكة ” ايه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية – ” أن مايك بنس شخصية ملتزمة جدا ومخلصة للغاية، فضلا عن أنه يمارس دوره الحالي كنائب للرئيس ترامب بفعالية ونشاط وإيجابية بدرجة كبيرة ” .. مشيرة إلى إنها شاركت بنس العمل لعدة عقود من الزمن ” .