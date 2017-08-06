بالفيديو.. حملة على محلات العطارة تضبط منتجًا يوقف " نبضات القلب " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شنت فرق المراقبة بوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملة مفاجئة على محلات العطارة بالرياض، مساء اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط منتج ” العسل الملكي ” المتسبب في توقف نبضات القلب.

المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، أشار إلى ضبط ” العسل الملكي ” الذي حذرت منه هيئة الغذاء، لتسببه في توقف نبضات القلب، وارتفاع الضغط الشرياني للدم.