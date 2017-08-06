بالفيديو.. حملة على محلات العطارة تضبط منتجًا يوقف " نبضات القلب " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حملة على محلات العطارة تضبط منتجًا يوقف ” نبضات القلب “
شنت فرق المراقبة بوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملة مفاجئة على محلات العطارة بالرياض، مساء اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط منتج ” العسل الملكي ” المتسبب في توقف نبضات القلب.
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، أشار إلى ضبط ” العسل الملكي ” الذي حذرت منه هيئة الغذاء، لتسببه في توقف نبضات القلب، وارتفاع الضغط الشرياني للدم.
abdul[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 1 ساعة
العسل الملكي ليس سما زعافا، الا انه وكجميع الادوية لدية اعراض جانبية. وبما انه يستعمل لتخفيف الضغط يُنصَح لمن كان ضغطه منخفضا عدم استعماله حتي لا يقل ضغطه ادني من المقبول ويسبب خطرا في حياة الانسان. وايضا من لديه صعوبة في الهضم عدم استعماله. وكذا من لديه حساسية /حكة في الجلد. والا فهو شفاء لامراض كثيرة اذا ما أُخِذ بكمية قليلة ولمدة لا تتعدي ٣ اشهر متواصل.