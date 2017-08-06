⁠⁠⁠⁠⁠حكومة أردوغان تفصل 1500 إمام من هيئة الشؤون الدينية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

شردت السلطات التركية أكثر من 1000 إمام وموظف من هيئة الشؤون الدينية، بحجة أنهم عناصر إرهابية.

وأكدت البيانات الرسمية؛ فصل 1519 شخصًا من هيئة الشؤون الدينية، بموجب مراسيم الطواريء، من بينهم مفتون، ومحفظو قرآن، وإداريون، بحجة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وتشهد تركيا تشهد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت فى منتصف يوليو العام الماضى؛ اعتقالات وتشريد موسعة فى شتى قطاعات الدولة العامة والخاصة، بتهمة المشاركة فى الانقلاب.