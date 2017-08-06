السودان يعلن القبض على المتورطين في أحداث مخيم " خور الورل " - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أعلن والي ولاية النيل الأبيض بالسودان عبد الحميد موسى كاشا، القبض على الجناة المتسببين في الأعمال التخريبية بمخيم ” خور الورل ” للاجئين الجنوبيين.

وأكد كاشا – في مؤتمر صحفي اليوم الأحد – إبعاد كل الذين تسللوا من داخل المخيمات إلى المدن من لاجئي جنوب السودان ، إلى ديارهم ، موضحاً أن الإبعاد يسهم في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والوطن.

ونوه إلى تمتع لاجئي دولة جنوب السودان بمعاملة خاصة ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية.

بدوره ، أدان المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) – في بيان صحفي – الأحداث التي ارتكبت بواسطة بعض المنفلتين من داخل معسكر اللاجئين الجنوبيين.

وأشار إلى أن الأحداث استهدفت مقار بعض المنظمات الإنسانية ومراكز تقديم الخدمة ، فضلاً عن الاعتداءات التي ارتكبت بحق مواطنين أبرياء وعاملين بالمنظمات لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا جزءاً من منظومة الخدمة داخل المعسكر ، بشكل يتنافى مع أبسط قيم الدين والأخلاق ومبادئ العمل الطوعي والإنساني.