ضبط شابين بحوزتهما 12 عبوة مسكر بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بشابين في العقد الثاني من العمر أثناء محاولتهما تهريب عبوات من المسكر خارجي الصنع، وذلك من خلال نقطة أمنية مفاجئة نصبتها إحدى الدوريات بالقرب من دوار العشوة، حيث اشتبهوا بمركبة يستقلها شابان فتم استيقافها وإخضاعها للتفتيش الوقائي، ما أسفر عن العثور على ١٢ عبوة مليئة بالمسكر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بيقظة رجال الأمن بالدوريات مقدما شكره لهم ومطالبا في الوقت نفسه ببذل المزيد من الجهود لكشف حيل المهربين، ودرء خطرهم عن المجتمع.