 ضبط شابين بحوزتهما 12 عبوة مسكر بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 6

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. ضبط شابين بحوزتهما 12 عبوة مسكر بجازان
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬121
  • 1
  • حوادث

ضبط شابين بحوزتهما 12 عبوة مسكر بجازان

ضبط شابين بحوزتهما 12 عبوة مسكر بجازان
نايف السالم(صدى):

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بشابين في العقد الثاني من العمر أثناء محاولتهما تهريب عبوات من المسكر خارجي الصنع، وذلك من خلال نقطة أمنية مفاجئة نصبتها إحدى الدوريات بالقرب من دوار العشوة، حيث اشتبهوا بمركبة يستقلها شابان فتم استيقافها وإخضاعها للتفتيش الوقائي، ما أسفر عن العثور على ١٢ عبوة مليئة بالمسكر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بيقظة رجال الأمن بالدوريات مقدما شكره لهم ومطالبا في الوقت نفسه ببذل المزيد من الجهود لكشف حيل المهربين، ودرء خطرهم عن المجتمع.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *