القيادة تهنئ رئيس جمهورية رواندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية روندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية رواندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الازدهار لشعب جمهورية رواندا الصديق.