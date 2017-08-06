إسبانيول يتعادل مع هامبورج وديا بهدف لكل منهما - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق إسبانيول الإسباني مع مضيفه هامبورج الألماني بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على ملعب ” فولكسبارك ” .

كان أبناء المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس، هم البادئون بالتسجيل في الشوط الثاني عبر البرازيلي ليو بابتيستاو في الدقيقة (61)، إلا أن لاعب الوسط الألماني لويس هولتبي أدرك التعادل للفريق المضيف في الدقيقة (86).

وكان أندريه هان، لاعب وسط هامبورج، أضاع ركلة جزاء قبل تسجيل هدف التعادل، بعد أن نفذها بشكل سئ ليمسك بها حارس إسبانيول في الدقيقة (77).