⁠⁠⁠⁠⁠مقتل وإصابة 6 مسلحين في اشتباكات غربي إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال محمد باكبور، أن قوات الحرس الثوري اشتبكت مع مجموعة من المسلحين في شمال غربي البلاد ، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة 4 آخرين.

وأوضح باكبور – في تصريح نقلته قناة ” سكاي نيوز ” اليوم الأحد – أن الاشتباكات وقعت في إقليم أذربيجان الغربي المحاذي لتركيا والعراق.

يذكر أن الاشتباكات مع الجماعات المسلحة الإيرانية الكردية المتمركزة في العراق شائعة في تلك المنطقة ، وكان الحرس الثوري أعلن في بيان الشهر الماضي إنه خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحين على الحدود مع العراق ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وأحد أفراده.