⁠⁠⁠⁠⁠الولايات المتحدة تعود إلى البلقان - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

ذكرت صحيفة ” كوميرسانت ” الروسية ـ في عددها الصادر اليوم الأحد ـ أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في الأول من أغسطس الجاري إلى جمهورية الجبل الأسود هي الأولى لمسئول أمريكي بهذا المستوى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1905.

وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة تعني في الحقيقة عودة الولايات المتحدة إلى منطقة البلقان عبر توسيع مواقع حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” في البلقان ، ولا سيما أن مقدونيا ستصبح عضو الحلف التالي بعد أن انضمت إليه جمهورية الجبل الأسود.

وأشارت إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المبعوث الأمريكي إلى البلقان هويت براين أكد أن بلاده تتخذ خطوات لتعزيز بلدان منطقة غرب البلقان في صراعها ضد التأثير السلبي لروسيا.

وقالت الصحيفة ” لم يكن اختيار الجبل الأسود لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مصادفة ، فهي أصبحت العضو الـ 29 في حلف شمال الأطلسي ” .

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية اتهمت موسكو مؤخرا بأنها حاولت تدبير عملية انقلاب في الجبل الأسود لعرقلة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ، غير أن موسكو نفت هذه الإتهامات بشكل قاطع.