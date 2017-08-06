الشرطة الروسية تعتقل مشتبهًا به في تنفيذ هجوم على صحفي - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

اعتقلت الشرطة الروسية مشتبهًا به في تنفيذ هجوم على الصحفي الأمريكي ريلي واجامان وعائلته في موسكو.

وذكرت الشرطة – في بيان نقلته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية – أن المشتبه به (51 عامًا) كان قد تسلل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى منزل الصحفي الأمريكي عبر نافذة مفتوحة في الطابق الأرضي، وهدَّد شخصين في الداخل بما يبدو وكأنه سكين، وسرق أموالهما وهاتفيهما المحمولين، فتم إطلاق تحقيق جنائي في هذا الشأن.

ويعمل ريلي واجامان لصالح موقع ” روسيا إنسايدر ” ، إضافة إلى كونه مراسلًا لقناة ” برس تي في ” الإيرانية.