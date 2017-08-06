استئصال ورم يزن أكثر من كيلوا جرام من رحم سيدة اربعينية بمستشفى باللحمر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

حضرت سيدة لمستشفى بللحمر العام ٥٠ سرير تبلغ من العمر ٤٠ سنة تعاني من الام شديدة ونزف رحمي وبعد اجراء التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية اتضح وجود ورم بالرحم حيث قرر الفريق الطبي التدخل جراحيا تحت التخدير العام وتم استئصال ورم ليفي يزن أكثر من واحد كيلوجرام بواسطة طبيبة النساء الدكتورة يامونا بمشاركة اخصائي التخدير والطاقم التمريضي والفني.

الجدير بالذكر ان إجراء مثل هذه العمليات النوعية في مستشفى 50 سرير يعد انجاز كبير حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة لغرف العمليات والعناية المركزة والمختبر ويعمل المستشفى على مشروع تحسين خدمة المرضى بالتنسيق مع عدد من الاستشاريين السعوديين الغير متفرغين في جراحة الانف والاذن والحنجرة والجراحة العامة والعيون وطب الأطفال للتدريب وعمل العيادات واجراء الجراحات المختلفة بالإضافة لأخصائيين المستشفى في مختلف التخصصات.