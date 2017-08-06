 مجهولون يعتدون على مستشفى جبة في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 6

    أغسطس

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مجهولون يعتدون على مستشفى جبة في حائل




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1156 ] نشر منذ 2 ساعتين

قمة النذاله

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