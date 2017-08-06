مجهولون يعتدون على مستشفى جبة في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديوهات متنوعة
مجهولون يعتدون على مستشفى جبة في حائل
نشر : منذ 3 ساعات
143
1
فيديوهات متنوعة
مجهولون يعتدون على مستشفى جبة في حائل
تعليق واحد
↩ابو تركي
[ عدد التعليقات: 1156 ]
نشر منذ 2 ساعتين
قمة النذاله
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1156 ] نشر منذ 2 ساعتين
قمة النذاله