⁠⁠⁠⁠⁠الحضانة الاجتماعية تثقف فتياتها قانونيا ببرنامج " واعية " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نظمت دار الحضانة الاجتماعية للأيتام ” فلل الربوة ” التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامج ” واعية للاستشارات القانونية ” الذي يستهدف نزيلات الدار من الفئة العمرية ما بين 16 و30 عامًا.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الخدمات والاستشارات والثقافة القانونية للنزيلات للارتقاء بمستوى إدراكهن ووعيهن فيما يتعلق بهذا الجانب لبناء مجتمع تنافسي ، والإسهام في توفير الاستقرار الأسري للمرأة عامة ولهن على وجه الخصوص، من خلال تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه لهن ولدعمهن ومساعدتهن على إقامة مشاريع تجارية مستقبليه حتى يكُنّ على دراية ومعرفة تامة بحقوقهن قبل قيامهن بإبرام العقود .

وشهد البرنامج إقبالا من فتيات الدار اللاتي حرصن على المشاركة للاستفادة منه، وقدمن شكرهن لإدارة الدار ولمن شارك في تنظيمه وإعداده وتقديمه.

يُذكر أن دار الحضانة الاجتماعية تحرص على تنظيم واقامة العديد من البرامج وورش العمل المختلفة طيلة أيام العام ، سعياً منها لزيادة المخزون الثقافي والادراكي لفتياتها في جميع الأمور ” اجتماعيا وثقافيا وعلميا ودينيا ” .