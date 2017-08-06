وزير الخارجية البحريني: نرفض المساس بالمملكة ومحاولات تسييس الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، رفض بلاده، أي مساس بالمملكة، ومحاولات قطر تسييس الحج، كما أكد على عدم التفاوض مع قطر على المطالب مع إمكانية الحوار على كيفية تنفيذها.

وقال وزير خارجية البحرين: ” الحج مسئولية كبرى تولتها المملكة، منذ حكم الملك عبدالعزيز إلى الآن بكل أمانة، ودخول مسألة الحج في الخلاف مع قطر خطوة كبيرة وخطيرة من جهة السلطات القطرية، موضحا أنه لا يوجد حصار منذ بداية أزمة قطر وإنما إغلاق للحدود والأجواء وليس بدائرة كاملة حولها.

وأضاف أن محاولة الهروب من اتفاقات تم التوقيع عليها بين القادة ستكون فاشلة ولن تؤدي لأي شيء، مشددا على أنه يجب على قطر أن تتجاوب مع أشقائها.. وعليها التوجه للمملكة وبدء مسألة إحقاق الحق وعودة الأمور لنصابها.