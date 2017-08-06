144 ريالًا القيمة العادلة لسهم " أسواق العثيم " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفعت البلاد المالية، القيمة العادلة لسهم أسواق عبدالله العثيم، إلى 114 ريال، مقارنة بـ 104.4 ريال، مع التوصية بالحياد.

وأشارت شركة الأبحاث، في تقرير لها، اليوم الأحد، إلى استمرار النمو في المبيعات السنوية للشركة، خلال العام الحالي؛ نظرا للطبيعة الدفاعية للقطاع والتوسع في شبكة منافذها داخل المملكة وخارجها.

وأكدت أن أرباح أسواق العثيم في الربع الثاني من 2017، جاءت أعلى من توقعاتها البالغة 65 مليون ريال، ومن متوسط توقعات المحللين البالغة 63 مليون ريال.

وقالت إنه من المنتظر أن تستمر الشركة في تحقيق أرباح عالية خلال النصف الثاني من العام الحالي؛ بسبب تسجيل حوافز تحقيق الأهداف البيعية السنوية، والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية.

وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2017، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 43.11%، إلى 71.21 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري مقابل 49.76 مليون ريال للربع الثاني من عام 2016.

وقالت الراجحي المالية، إن نتائج الشركة للربع الثاني من عام 2017، جاءت متباينة، حيث كانت الإيرادات أقل من التوقعات، بينما جاء هامش الربح التشغيلي أعلى من التوقعات.

وأبقت الراجحي المالية، في تقرير لها، اليوم، على تصنيفها المحايد للسهم، متضمنًا التوصية بالمحافظ على المراكز، مع رفع السعر المستهدف إلى 121.6 ريال مقابل 111 ريالاً للسهم سابقاً؛ مما يشير ضمنياً لاحتمال انخفاض سعر السهم بنسبة 1% مقارنة بسعره الحالي.

ولامس سهم الشركة أعلى مستوى له منذ الإدراج بتعاملات، اليوم، ليغلق عند 124 ريال، بارتفاع 1.03% بقيمة تداولات 13.6 مليون ريال.