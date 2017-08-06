موقوف برج إيفل يقر بنيته الاعتداء على جندي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، أن شاب أقر أنه اعتقل لحمله سكينا في برج إيفل بباريس كان ينوي الاعتداء على جندي.

وأضاف المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن الشاب، البالغ من العمر 19 عاما، لديه تاريخ من الاضطرابات النفسية، وأقر أثناء التحقيق أنه كان على اتصال بشخص من تنظيم ” داعش ” الإرهابي شجعه على طعن جندي في المعلم السياحي الباريسي.

وأعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل أن الشاب اعتقل أثناء محاولته اقتحام إحدى نقاط التفتيش التابعة للبرج ليل السبت من دون وقوع إصابات.

وأفاد مصدر قضائي للوكالة أن الشاب مر من بين الحرس، مشيرًا إلى أنه فرنسي من أصل موريتاني، وكان غادر مستشفى للأمراض النفسية في يوليو الماضي.