⁠⁠⁠⁠⁠محافظ جدة يرحب بالطلاب الموهوبين المقبولين في برنامج التخصيص المباشر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، في مكتبه، اليوم الأحد، مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وطلاب الدفعة الأولى الموهوبين المقبولين في برنامج التخصيص المباشر بالجامعة، أحد برامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.

ورحب الأمير مشعل بالحضور، مهنئاً الطلاب على قبولهم في البرنامج ، متطلعاً أن يسهموا في بناء ونماء المملكة في المستقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور مشاط عن شكره لمحافظ جدة على رعايته لبرامج الجامعة، ودعمه للطلاب الموهوبين ولبرنامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين، مؤكداً أن الطلاب الموهوبين وجامعة جدة يقطفون الآن أول ثمار هذا الدعم.

وأعلن مشاط البدء في تطبيق نظام التسريع الأكاديمي للموهوبين في الجامعة وفق أحدث التوجهات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذا يُعد أول نظام لتسريع الطلاب الموهوبين في المرحلة الجامعية.

كما أعلن عن البدء في تطبيق 11 برنامجاً إثرائياً للموهوبين تنفذ على عدة مراحل خلال السنوات الدراسية للطلاب، مؤكداً أن نظام التسريع الأكاديمي والبرامج الإثرائية تأتي ضمن الخطط والاجراءات التي تتخذها الجامعة لضمان استمرارية رعاية الطلاب الموهوبين بعد استقطابهم من مدارس التعليم العام .

من جانبه، أوضح المشرف العام على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين في جامعة جدة الدكتور فيصل العامري برنامج الجامعة لاستقطاب ورعاية الموهوبين أن نظام التسريع الأكاديمي والبرامج الإثرائية التي تتبناها الجامعة ستُسهم في تطوير منظومة تربية الموهوبين.

وعبر الطلاب الموهوبون في نهاية اللقاء عن شكرهم للأمير مشعل بن ماجد على استقباله وتشجيعه ورعايته لهم.