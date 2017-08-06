⁠⁠⁠⁠كاتب عراقي: قطر ترتدي عباءات التخريب وتروج خطاب " المظلومية " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال الكاتب العراقي علي القاسمي، إن قطر اختارت ارتداء عباءات التخريب، وأعلنت أنها لا تحمل صوتًا من أصوات العقل في دوائر صُنْع القرار، بل تسير على أهواء من لا تعنيهم قطر، ولا تمثل لهم شيئًا سوى أنها جغرافيًا صغيرة توفر لهم الملاذ المؤقت والمال الوفير.

واعتبر الكاتب العراقي، فى مقال جديد له، أن قطر سارت على خطى إيران فى تدويل الحج، ثم بدأت اللعبة الأخرى وهي ساحة التناقضات، موضّحًا أن الحالة النفسية لقطر متردية، وهو ما تثبته الوقائع المتتالية.

وأضاف ” القاسمي ” : ” هناك محاولات مستميتة للاستنجاد بالأصدقاء القدامى، وترويج خطاب المظلومية، والاتكاء على أن المال القطرى سيكون المنقذ الأول، وأن دولة الغاز قادرة على الخروج من هذا المأزق الذى تتعامل معه حتى اللحظة، بواجهة زجاجية يمكن أن تُكْسَر بحجر واحد ” .

وأوضح” القاسمي ” في مقاله: ” السذاجة الممزوجة بطول النفس شعار قطر منذ اليوم الأول للأزمة، ولا أدل على ذلك من أنها تعتبر التحريض على العنف وإيواء الهاربين من العدالة وتمويل الارهاب وتعزيز الفوضى فى المساحات المطمئنة الآمنة نوعا من حرية التعبير!، وكأن على العالم إزاء هذا المشهد أن يتجاهل أو يهمل حقيقة أن أبواق الدوحة الإعلامية ليست إلا منابر لدعم الإرهاب ” .

وتابع ” القاسمي ” : ” أنفقت قطر ما يقارب من ملياري ريال مقابل انتقال اللاعب البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي الهوية قطري الاستثمار، فى حالة هوس، وبذريعة قناعة متورمة بأن خلط السياسة بالرياضة من شأنه إضعاف الدول التى ليست راضية عن سلوكيات قطر، وبأمل أن يؤدي التوظيف المالي الرياضي إلى تحسين الصورة القطرية المهتزة، ورفع مكانتها في العالم.. قطر تدفع وتمول وتنثر المال من دون أن تقرأ أوراق الاتهام، ولعل نقطة الختام المناسبة هى اللافتة المكتوبة بالفرنسية فى أن قطر تشترى كل شيء؛ اللاعبين والإرهابيين ” .